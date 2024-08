Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumi uue juhina alustab Merike Kurisoo

Merike Kurisoo peamine uurimisvaldkond kunstiteadlasena on kesk- ja varauusaegne kirikukunst. Ta on lõpetanud 2001. aastal Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse erialal ning kaitsnud 2006. aastal Tartu Ülikoolis magistritöö. 2019. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis doktoriväitekirja teemal „Vahepealsed asjad ja vahepealsed ajad. Kirikuruumi ja pildikultuuri muutumisest katoliiklikust luterlikuks varauusaegse Eesti aladel“.

2020. aastast on Merike Kurisoo Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esinaine, ta on ka Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu juhataja. Ta on saanud mitmeid erialaseid preemiaid ja stipendiume, sh Eesti Rahvuskultuuri Fondi Villem Raami auhinna. Kurisoo juhib rahvusvahelist uurimisprojekti „Michel Sittow Põhjas“(2021-2024) ning oli eelmisel aastal Nigulistes eksponeeritud samanimelise näituse peakuraator. Juba 7. septembril avaneb Nigulistes Eesti Kunstimuuseumi, Rootsi Kuningliku Relvakambri ja Rootsi Riiklike Ajaloomuuseumite koostöönäitus „Ükssarvik võlumetsas“ (kuraatorid Merike Kurisoo ja Pia Bengtsson Melin).