Eesti osalusega mängufilm „Apaatia“ esilinastus eile Veneetsias ovatsioonide saatel

Film võeti vastu suurte ovatsioonidega, kus särasid peaosades noored eesti näitlejad Naomi Lamp ja Mira Pashutina. „Apaatia“ toob vaatajateni sügavalt liigutava ja aktuaalse loo, mis käsitleb viimastel aastakümnetel Rootsist alguse saanud fenomeni, kus asüülitaotlusele eitava vastuse saanud perekondade lapsed langevad kummalisse letargiasse. Filmi keskmes on laps, kes on apellatsioonikomisjoni võtmetunnistaja ning kelle käes on kogu perekonna saatus. „Alates hetkest, kui kuulsin aastad tagasi laste resignatsiooni sündroomist, olin veendunud, et see on vaja tuua ekraanile. Miljonid lapsed on sõja, vaesuse või poliitilise tagakiusamise tõttu oma kodudest välja aetud ja loodavad leida paremat elu. Kuid kuidas saavad vanemad pakkuda oma lastele kaitset ja stabiilsust, teades samal ajal, et reaalsus on kõike muud kui optimistlik?“. „Apaatia“ räägib nende võitlusest taastada lootus ja stabiilsus iga hinna eest, otsides väljapääsu ebainimlikust olukorrast,“ sõnab filmi režissöör Alexandros Avranas.