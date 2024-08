10 IDEED | Mida saaks Eesti maksufestivalil veel maksustada?

Koalitsioonikõnelustelt jäi selgelt kõlama kaks asja: maksutõusud ja kärped on paratamatud ja maksufestival on selleks korraks läbi saanud. Esimeses ei saa kuidagi kahelda. Teame, et järgmisel aastal ootavad meid ees nii tulu- kui käibemaksu ja ka aktsiiside tõusud, lisaks hakkame tasuma ka automaksu.