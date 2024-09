Roald Johannson: kõlab jaburalt, et olen telemees, aga mul on räige sotsiaalne ärevus

Roald Johannson (45) tunnistab kohe Salme kultuurikeskuse juurde jõudes, et tal on seljataga magamata öö – seesama ärevus, millest tuleb uues Kanal 2 saates „Kupli all“ juttu, hoidis teda öösel ärkvel. Üks mõte ajas teist taga. Leppisime kokku, et vaatame, kuidas vestlus kulgeb. Kui ta tunneb, et enam ei jaksa, aitab küll, siis katkestame selle. Seda ei pidanud siiski tegema.