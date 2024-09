Kaarel Oja Eesti Päevalehele: viis põhjust, miks Julianna Jurtšenko just sobib Lasnamäe linnaosavanemaks

„Olen veendunud, et mistahes kõhklused on kas juba saanud vastuse või hajuvad lähiajal.“

Nii kirglikku huvi mõne poliitilise ametikoha mehitamise kohta, kui seda on Lasnamäe linnaosavanema oma, ei mäletagi. Pole sotsiaaldemokraadist linnajuhti, kellelt ajakirjanikud poleks selle kohta suve jooksul igal võimalusel küsinud. Olen ise alati vastu küsinud: millest see ajakriitilisus? Kas miski Lasnamäel seisab? Muide, selle nurga alt, et mehitamata ametikoht linnajuhtimises probleeme tekitaks, pole kirjutatud ühtegi lugu.