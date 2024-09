Tõnis Saarts: Eesti 200 saatus otsustatakse järgmise aasta kohalikel valimistel

Kas Kristina Kallas suudab ka partei uuele tõusule ja praegusest madalseisust välja aidata, on veel vara öelda. Kogemust ja poliitilist tunnetust peaks tal jätkuma. Kuid kas sellest on praeguses olukorras, kus tähtede seis on Eesti 200-le üsna vilets, küllalt, on iseküsimus.