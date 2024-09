Rahvuskultuuri Fond jagab stipendiumideks ja toetusteks 350 000 eurot

„Mul on heameel tõdeda, et käesoleva aasta toetuste ja stipendiumide maht on seni suurim ning Eesti Rahvuskultuuri Fondist on tänu annetajatele ja toetajatele saanud meie kultuuri, hariduse, teaduse ja spordi suurtoetaja,“ ütles fondi tegevjuht Jüri Leiten. „Algab uus õppeaasta ning suur osa fondi stipendiumitest ja annetajate toetustest on suunatud just noortele,“ lisas ta.