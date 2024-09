EPL VENEETSIAS | George Clooney: see on jama, et „Wolfs“ kinodesse ei jõua

„Wolfs“ pidi algselt jõudma ka rahvusvahelisse levisse ja Eesti kinodesse, ent vahetult enne festivali otsustasid tootjad seda näidata üksnes Apple TV vahendusel. Kinodes saab filmi näha pärast festivali üksnes Ameerikas, mõnel eksklusiivsel seansil. Mõistagi tuli see jutuks ka eilsel pressikonverentsil, kus Clooney ja Pitt üritasid teemat lahata delikaatselt, väites, et loomulikult ei asenda kinoelamust miski, ent avaldasid ka poolehoidu erinevatele voogedastusplatvormitele. „Muidugi on see jama, et „Wolfs“ kinodesse ei jõua,“ ütles Clooney. „Oleksime seda väga-väga soovinud, aga kahjuks tulid ette mõned takistused.“