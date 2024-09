EPL VENEETSIAS | Julianne Moore: naistevahelisest sõprusest pole liiga palju filme tehtud

Eile esilinastus Veneetsia filmifestivalil Pedro Almodóvari võistlusprogrammis osalev linateos „The Room Next Door“. See Hispaania ühe kuulsaima režissööri esimene täispikk ingliskeelne film räägib elust ja surmast ning ema-tütre keerulisest suhtest, aga eelkõige naistevahelisest sõprusest. „The Room Next Door“ peaosatäitjad Tilda Swinton ja Julianne Moore saabusid eile nii pressikonverentsile kui ka esilinastusele käsikäes ning kinnitasid, et on Almodóvari loomingu austajad juba aastaid, mistõttu peavad temaga koos töötamist suureks privileegiks.