Rahvusvahelise kriminaalkohtu (RKK) Rooma statuudi järgi on iga statuudi liikmesriik kohustatud tegema kohtuga kõiges koostööd. Seega, kui RKK on väljastanud kellegi vahistamise määruse, isegi kui tegu on ametis oleva riigipeaga, siis tuleks see isik ka vahistada.