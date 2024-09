Kristo Enn Vaga: taunin kolleegide visiiti Hiinasse. Me ei tohiks külastada riiki, kes planeerib meie ja liitlaste vastu agressioone

Hiina tööriistakasti kõige edukam relv on aga nähtamatult miljardite inimesteni jõudnud. Oma tehnoloogia eksportimisega soovib Hiina jõuda punkti, kus lääne tehnoloogiga ei olegi võimalik neid asendada ning seeläbi pole enam võimalik asendada ka Hiina riigi poliitilist mõjuvõimu. Huawei tegi maailmas jõulisi samme, et imbuda sisse riiklikesse sidevõrkudesse. Õnneks suures pildis edutult, nii Euroopa Komisjoni kui Eesti vaade oli, et Huawei on julgeolekuoht.