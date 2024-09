REISIKIRI | Malta. Riik, kus kõik ongi käe-jala juures

Uue, õnnestunud katse tegin keset augustit. Olin väikeriigi kohta kuulnud palju sooje sõnu. Üks sõbranna muljetas, et käis oma abikaasa ja kahe alaealise lapsega heas mõttes suviselt olesklemas. Nemad peatusid Sliema linnakeses ranna lähistel. Pole ka ime, et toda väikelinna nimetatakse ühtlasi üheks suureks kuurordiks. Seal on rohkelt peeneid hotelle avarate tubadega, meelelahutuseks restoranide kõrval ka sise- ja välibasseinid. Viimane näide võib ehk kulme kergitama panna, aga need sulistamiskohad on alternatiiviks kivisele rannajoonele, mis on osadele turistidele harjumatud. On ka liivarannaribasid, ent vähe.