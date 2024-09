Kontsert noore andeka klarnetisti õpingute toetuseks Šotimaa kuninglikus konservatooriumis

Isabella Runge (2002) alustas klarnetiõpinguid 8-aastaselt Tallinna Muusikakoolis Ivar Säde juhendamisel. Sealt jätkas ta oma teekonda Tallinna Muusikakeskkoolis õpetaja Vahur Vurmi klarnetiklassis, mille lõpetas kuldmedaliga. Kõrgharidust asus Isabella omandama Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias professor Toomas Vavilovi juhendamisel. Oma bakalaureuseõpinguid jätkab Isabella hetkel Šotimaa Kuninglikus Konservatooriumis (Royal Conservatoire of Scotland), õppejõududeks John Cushing, Maximiliano Martin (Scottish Chamber Orchestra) ning Yann Ghiro (BBC Scottish Symphony Orchestra). Isabella on osa võtnud mitmetest festivalidest ning täiendanud end mainekate interpreetide juures nagu Nicolas Baldeyrou, Wenzel Fuchs, Renaud Guy-Rousseau, Corey Mackey, Michael Foyle, Yehuda Gilad ning Matthew Hunt.

Laura Pähkel on Pärnust pärit flötist, kes omandab magistrikraadi Londoni Kuninglikus Muusikakolledžis, mis on mitu aastat järjest valitud nr 1 etenduskunstide institutsiooniks maailmas. Õppida on jäänud veel aasta, mille jooksul saab Laura juhendamist kõrgtasemel flötistidelt Londoni juhtivatest orkestritest, võimalust teha koostööd erinevate tipptasemel muusikutega mitmesuguste projektide näol ning palju muud. Õppida on jäänud veel aasta, mille jooksul saab Laura juhendamist kõrgtasemel flötistidelt Londoni juhtivatest orkestritest, võimalust teha koostööd erinevate tipptasemel muusikutega mitmesuguste projektide näol ning palju muud.