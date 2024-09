Sakslanna armus Emajõe Ateenas eesti keelde ja lugemisse. „Mu vanemad said kiiresti aru, et ma ei tulegi Saksamaale tagasi“

Marina räägib ja loeb ladusalt kolmes keeles: saksa, inglise ja eesti keeles. Eesti keele õppimise teeb Marina sõnul keerukamaks ka see, et juhul kui vestluskaaslase keeleoskus on pisut konarlik, tahavad eestlased kohe inglise keelele üle minna.

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia