„Piima-aedviljasupiga oli armastuse-vihkamise suhe.“ Wend viis kaheksa kokka tagasi lapsepõlve

Tänasest jõuab ETV eetrisse uus toidusaatesari „Maitse sünd“. „See on minu jaoks hästi oluline, kuna see on minu esimene projekt, esimene kokasaade, mida unistasin teha 20 aastat tagasi, kui kirjutasin „Köögiorja päevaraamatu“. Tahtsin neid emotsioone jagada,“ ütleb Priit Kuusk uue sarja tutvustuseks.