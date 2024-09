Lapsevanem: ministeerium peaks võtma südameasjaks piirata ka koolipäeva pikkust

Kooliaasta on avatud ja saavutab nädala jooksul ka harjumuspärase rütmi. Kõik õpikud saavad ümbrispaberid ja vihikud nimed peale. Meeleolu on ülev ja ootusärev. Meediast oleme juba nädalajagu kuulnud, et eestikeelses hariduses on tegu uue ajajärgu algusega. Ning loomulikult on pinnale kerkinud taas õpetajate palgaraha ja töötundide teema.