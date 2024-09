KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Andres Noormetsa playlist

14. septembril esietendub Ugala teatri suures saalis 105. hooaja avalavastusena „Cosmopolitan“, mis sünnib koostöös Valmiera draamateatriga. Ott Kiluski näidend „Cosmopolitan“ räägib loo Andrewst, kes on pärit New Yorgist ja Germanist, kes on pärit Venemaalt. Andrew on noor kosmopoliit, ilma juurte ja rahvuseta müügimees läänest, German on aga endisest balletiartistist pensionär idast. Ühel kenal päeval reisivad nad Eesti ja Läti piiril asuvasse motelli, kus arenevad kummalised sündmused: seal kohtuvad mitmed värvikad tegelased ja neli erinevat keelt, põrkuvad maailmavaated ja tõekspidamised, varjatud plaanid ja avaldamata lood. Koostöölavastuses mängivad viis Ugala teatri näitlejat ja viis Valmerad Draamateatri näitlejat. Loo lavastajaks on Andres Noormets.