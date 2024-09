Raul Kalev: tunnetage Narva hingust! Eestlased ja venelased on nagu kaks ohvrit paarisuhtes. Nii ei tule sõbralikku kooselu mitte kunagi

Põhjus, miks eesti-vene integratsioon on laias plaanis täielikult läbi kukkunud ja miks ta ka järgmise 30–40 aasta pärast tõenäoliselt paremas kohas pole, on minu hinnangul selles, et ei eestlased ega venelased pole kunagi oma nn lapsepõlvetraumasid välja ravinud. Ja kogu nn integratsioon on olnud ühe ohvrigrupi (nemad tulid siia ja viisid meie vanemad Siberisse ja võtsid ära meie kodud, sundisid õppima oma keelt, jne) püüd sundida oma reeglid peale teisele, end samuti ohvrina kujutavale sama ühiskonna elanikegrupile.

Juhtidee, et iga inimene, kui ta läheb teise riiki, austab sealseid seadusi ja õpib selgeks sealse keele jms, on minu hinnangul olnud integratsiooni korraldamiseks täiesti vale lähtepunkt. Sest need inimesed, keda me siin endiste okupantidena integreerida üritame, pole end kunagi näinud teise riiki minejatena – nad sündisid siin, siin on nende kodu. Või nende vanemate ja vanavanemate kodu. Nood ei tulnud siia mitte okupantidena, vaid töö- ja õppesuunamise kaudu, samal ajal kui kogu liidus oli vene keel riigikeel.