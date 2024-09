KULTUURIBIIT | Ansambli Haldi & ans Flamingo lauljatari playlist

Haldi ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

„Järgnevas valikus on muusikapalad, mis on moel või teisel kõnetanud mind minu elu erinevatel aegadel. Muusika on üks uskumatult rikas nähtus, millel on nii palju erinevaid viise kuidas mõjuda või kõnetada. Mõni laul teeb sind hingelt suuremaks, mõni teeb lihtsalt tuju heaks ja mõni mõjub hoopis kolmandat moodi. Nii on ka siin valikus mõnusaid rütme, lummavaid meloodiad ja hingematvalt kaunist sõnakunsti.“

Os Tincoãs - Chapeuzinho Vermelho

Os Tincoas on üks minu kõige lemmikumaid ansambleid üldse! Nende muusikas sulavad suurepäraselt kokku Aafrika ja Brasiilia muusikaline pärand, imekaunid orkestreeringud ja põnevad rütmid. Kirsiks tordil on kolme meeslaulja hääled, esitamas külmavärinaid tekitavaid kooskõlasid. Nende muusika kuulamise kogemus mõjub mitte ainult rännakuna teistele mandritele, vaid see viib ka meele kuhugi mujale uitama.

Elis Regina - Romaria

Elis Regina muusika on saatnud mind pikalt ja kinkinud ohtralt ilusaid emotsioone. Tema puhul on tegu läbi aegade tunnustatuima ja tuntuima jazzidiivaga Brasiiliast, kuid kelle laulmine oli alati heas mõttes lihtne, ilma tehisliku pingutuseta. Ka selle loo puhul võlus mind lisaks imelisele meloodiale ka tema siiras, lihtne ja emotsionaalne esitusviis. Lihtsalt üks väga ilus lugu.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Marju Kuut - Kui südametes lõõmab leek

Järgmise looga purjetame hetkeks tagasi koju ja kõlagu Marju Kuudi suurepärases esituses veel üks lugu, mis tegelikult on pärit Brasiiliast! Igati mõnus kõrvapai!

George Benson - Give Me the Night

Sekka ka puusa nõksuma panevat souliklassikat!

Kaytranada - Lite spots

Vahelduseks väike kõrvapuhastus ja hüpe pisut elektoonilisema muusika poole. Ma armastan, kui maailmamuusikast tehakse lahedaid töötlusi. Ja see pärl Kaytranadalt on üks minu lemmikumaid hea tuju laule, kus on pumps ja maailmamuss kokku saanud.

Vaiko Eplik - Meie linn on linnulaat