ARVUSTUS | „Jää jumalaga, gravitatsioon“. ÕhuLossi ehtespektaakel Tartu katedraalis julgustab suuremalt kõrgustesse pürgima

Ehtekunstirühmitus õhuLoss, mis tähistab 25. aastapäeva, on üle mitme-setme aasta rajanud Eestisse kultuuripealinna Tartusse haruldase ajutise õhulossi „Jää jumalaga, gravitatsioon“. Gravitatsioonibarjääri unustamiseks on ehtekunstnikud Piret Hirv, Eve Margus, Kadri Mälk (in memoriam), Villu Plink, Tanel Veenre ja Kristiina Laurits rajanud Toomemäele Tartu ülikooli muuseumi toomkiriku kummituslikult kriuksuvasse ning nagisevasse pööningusaali teatraalse galeriiruumi.