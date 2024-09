SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Vene vägede pealetung Pokrovski suunal on oluliselt aeglustunud

Kui seni on vaid spekuleeritud, kas Iraan on tõesti üle andmas Venemaale lisaks droonidele ka ballistilisi rakette, siis nüüd on see WSJ andmetel juhtunud. Esimese partii näol olevat tegemist „mõnesaja lühimaa raketiga“, mis võivad olla osa Venemaa ning Iraani vahel 2023. aastal detsembris sõlmitud kokkuleppest. Selles lubati Venemaale üle anda lähimaa ballistilisi rakette Ababil ning Fateh-360, mille lennuraadius on kuni 120 kilomeetrit ning lõhkepea 150 kilogrammi. Ukrainal on tõesti ballistiliste rakettide allalaskmisega probleemid ning vastavalt WSJ arvutustele suudeti neid vähemalt selle aasta alguses alla lasta vaid 10%.