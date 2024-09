SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukrainat ootavad ees 12-tunnised elektrikatkestused. Aga võib minna veel palju halvemini

Kuigi Ukraina on suutnud teatud positsioone ka tagasi võita, rõhutas Zelenskõi ettevaatlikult, et „kuigi olukord on teatud määral paranenud, on veel vara öelda, et olukord oleks stabiliseerunud“. Presidendi andmetel on Venemaa olnud sunnitud Kurski pealetungi tõttu ka ära tooma olulisi üksuseid Zaporižžja ja Hersoni suunalt. Ka analüütikute hinnangul peaks Venemaa pealetungivõimekus septembri teiseks nädalaks langema. Kuigi ka Zaporižžja suunal muudatusi ei ole, teostasid vene väed viimase ööpäeva jooksul 228 drooni-, õhu ning suurtükiväe rünnakut Zaporižžja oblastile.