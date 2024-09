USA PÄEVIK | USA hakkab majandust elavdama vastupidiselt Eestile – maksud peaksid oluliselt langema

Kui nende samade ameeriklaste käest küsida, mida spetsiifiliselt on vaja korda teha, siis läheb neil kulm kergelt kortsu ja nad vastavad hauataguse häälega: „Majandus on tõsine probleem. [Siinkohal on kuulda, kuidas aju ragiseb tähtsate sõnade otsingul] Inflatsioon on pöörane, hinnad tõusevad ja keskklass on kadunud.“ Ilusad ümmargused sõnad, otse poliitikute hammaste vahelt. Aga vaadakem siis, mida on vaja USA majanduses korda teha.