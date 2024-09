JUHTKIRI | Saadikud oskavad olla vägagi paindlikud. Kasutage seda oskust ka riigikogus!

Seda on rahvaesindajatel oluline mõista. Ettepanekuid erinevateks maksudeks, aga ka majandust elavdavateks sammudeks võib teha küll valitsus, kuid nende vastu võtmine on just parlamendi pädevuses. Pole lihtsalt võimalik, et ametnikelt tulevad eelnõud on nii täiuslikud, et ei vajaks parandamist.