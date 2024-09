Kaja Kallas: ettevõtete tulumaksu kehtestamine ja maksuküüru kaotamise edasi lükkamine on vale

Kuidagi veider on see tänane üritus. Astusin erakonna esimehe kohalt tagasi juunis ja tegin ettepaneku koheselt teha ka erakonna üldkogu, et valida uus esimees, kellest oleks siis saanud ka peaministri kandidaat. Paraku leidis juhatuse enamus, et demokraatia on liiga riskantne värk ja lükkas üldkogu septembrisse, kus oli kindel, et istuva peaministri vastu keegi kandideerima ei hakka.