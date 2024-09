Iseäranis suurt tähelepanu, ja põhjusega, on saanud kavatsus hakata meeleavaldusi ennetavalt keelama. Siseministeeriumi poolt on kõnealust plaani nii väljatöötamiskavatsuses (VTK) kui avalikult põhjendatud pealtnäha lihtsa ja loogilise argumendiga: milleks olukorras, kus politseil olemasoleva info kohaselt on kavandatav koosolek niikuinii KorS järgi keelatud (nt seetõttu, et see on suunatud põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele), oodata selle toimumist ja alles siis see laiali ajada, kui võiks ta juba ennetavalt ära keelata.