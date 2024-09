JOONISTATUD TARTU | Kunstnik Sashami on joonistanud üles juba 350 maja ja nüüd on need kaardil. Millised on tema lemmikmajad?

Alexandra Milyakina (kunstnikunimega Sashami) on alla kümne aastaga üles joonistanud üle 350 maalilise Tartu hoone ning nüüd on need kõik kaardile jõudnud. Kunstniku lemmikmajad on tapamaja direktori uhke villa ja miniatuurne ärklikorrustega iludus Linda tänaval.

Tartu on jalutajatele tõeline paradiis: siin on laiu kõnniteid, siin on võimalik jalutada puude jahutavas varjus. Jalutades on, mida vaadata, sest eri aegadel ehitatud majad on eriilmelised ja nüansirohked. Pole ka ime, et kunagi Tartus elanud inimesed on leidnud endale lemmikmajad – hooned, mis ühel või teisel moel kõnetavad. Kas kohana, kus tahaks ise elada, või kohana, mis on lihtsalt nii maaliline ja armas.