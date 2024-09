Tegemist on uusajal pretsedenditu faktiga. Viimase kümne aasta jooksul õpetas Vene propaganda venemaalastele seda, et mingeid regionaalseid probleeme saab tekkida üksnes naabermaades. Näiteks Ukrainas Krimmis ning pärast Donetski ja Luhanski „rahvavabariikides“. Kuid Venemaa on ju „ühtne ja jagamatu“. Ometi ilmnes kaks aastat pärast täiemahulise sõja algust, et ka Venemaa ise peab oma piiriregioone kaitsma hakkama.