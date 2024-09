ARVUSTUS | Aasta veidraim film. Ronald Reagani elu läbi KGB agendi silmade

Ronald Reagan algatas USA-s trendi, mis jätkub tänapäevani, tõustes Hollywoodi meelelahutajast USA poliitika tippu. On lausa ime, et temast siiamaani ühtki korralikku kinofilmi pole tehtud. Nüüd on üks siiski vändatud – õigemini välja sülitatud, sest neile, kes ootavad kvaliteetset portreelugu, on see kahjuks kui lärakas vastu vahtimist.