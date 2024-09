„Enne lahkumist tegi pornopildid, mida tahtis 20 kopika eest müüa.“ Kas noorima NSV Liidus surmamõistetu hukkas tõesti Eesti timukas?

Sel suvel ilmus Läti ajakirjanduses seeria lugusid, mille võib kokku võtta nii: „Ainus Nõukogude Liidus surma mõistetud laps oli lätlane.“ Need lood jõudsid Läti venekeelsete väljaannete kaudu ka Eesti venekeelsetesse väljaannetesse ning nende peategelane on üks: Leningradi uulitsapoiss Arkadi Neiland, kes 28. jaanuaril 1964 sai 15-aastaseks. Oma nooruse tõttu oli ta veendunud, et talle ei tehta tapmiste eest mitte midagi – alaealistele surmanuhtlust ju ei mõistetud.