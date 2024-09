Kultuuri kärbitakse 10% võrra. Heidy Purga: ministeeriumi kulud on viidud miinimumini, aga sellest ei piisa

Minister rõhutas, et eelmisel aastal vastu võetud riigieelarve ja tänavuse negatiivse lisa-eelarve tegemise järel on tegemist tema kolmanda kärpeelarvega. Kui seni on suudetud vajalikud kokkuhoiukohad leida ministeeriumi seest, siis järgmise aasta eelarves see ei õnnestu. „Eesmärgiks on olnud, et ükski kultuuripoliitiliselt tähtis asutus ei peaks oma uksi sulgema. Kuni tänaseni. Praegune ülesanne on mahult aga nii suur, et seda ainult ministeeriumi enda kulusid vähendades ei täida. Oleme viinud ministeeriumi kulud absoluutse miinimumini, aga sellest ei piisa,“ ütles Purga.