„Ma ei tunne, et oleksin koolist omandanud tõelisi eluks vajalikke oskusi.“ Noorte arvates ei ole kooliharidus piisavalt praktiline

Eesti koolisüsteem peaks noori ette valmistama iseseisvaks eluks. Reaalsuses aga keskendutakse tihti pigem eksamitulemustele, tasemetöödele ja koolidevahelistele edetabelitele. See on põhjustanud olukorra, kus noored on küll teoreetiliselt haritud, kuid nad tunnevad, et nende praktilised oskused ja teadmised jäävad puudulikuks.