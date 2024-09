FOTOD | Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine on jõudnud viimasesse ehituslikku faasi, avamine toimub 2027. aastal

„Põnev oli näha neid ruume, kus omal ajal on oldud ja mis on natukene nagu ümber tehtud. Kõik on alles pooleni, ega täpselt ju aru ei saa. Mind väga huvitab, kuidas VAT teatril siin olema hakkab. Kuidas nemad end sisse seavad,“ kõneles pärast tuuri näidendite autor, lavastaja ja kirjanik Andrus Kivirähk. Ekskursioonil uudistasid tulevast kultuuriruumi veel kirjanik Leelo Tungal ja näitleja Steffi Pärn.