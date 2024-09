5 HETKE DEBATIST | Paistab, et Trump on vaadanud liiga palju Simpsoni multikaid

„Tema asepresidendikandidaadi ( Tim Walz – toim) sõnul on abort üheksandal raseduskuul täiesti vastuvõetav. Tema sõnul on seda ka hukkamine pärast sündi.“

Üks debatti juhtinud ajakirjanikest Linsey Davis viitas, et Trump on naiste reproduktiivõiguste üle korduvalt meelt muutnud. Küll on ta hiilanud Roe v. Wade otsuse tühistamise saavutusega, siis väljendanud uhkust, et ta on olnud Ameerika ajaloo kõige rohkem pro-life (loote elu pooldav, abordivastane) president ning siis jällegi maininud, et tema valitsus oleks suurepärane naiste ja nende reproduktiivõiguste jaoks. Kord ta toetas abordikeeldu kuuenädalase ja vanema loote puhul, siis jällegi mitte.