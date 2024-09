Näituse avanud 92-aastane Evi Tihemets: olen õnnega koos nii kunstis kui ka elus

Julgusest Evil juba puudu ei tule. Nagu ka pealehakkamisest ja elujõust. Kuigi 92 aastat on vanus, mis nii mõnegi meelest peaks inimese juba tolmukübemeks muundama, on pisikest kasvu kunstnik väge täis. Järjekordse näituse eeltöö on tehtud.