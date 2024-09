„Näe, mis sa mind tegema panid.“ Kas „kassitädi“ Taylor Swift otsustas USA valimistulemuse?

Taylor Swifti laulu „Look What You Made Me Do“ („Näe, mis sa mind tegema panid“) sõnad kummitavad praegu eelkõige USA vabariiklaste juhte. Teisipäeval pärast Kamala Harrise ja Donald Trumpi teledebatti teatas maailma armastatumaid popstaare, et Harris võib arvestada ka tema häälega. Löödud konservatiivid tõttasid kinnitama, et ühe menulaulja avaldused poliitikat ei mõjuta. Demokraatide telekanali MCNBC otse-eetris uudisest teada saanud Tim Walz, Harrise kaaskandidaat, lõi aga näost särama, nagu oleksid jõulud ja tänupüha varakult ning korraga saabunud. Swifti postitus kogus mõne minutiga kaks miljonit „meeldimist“ ning päev hiljem oli neid üle kümne miljoni.