Riina Solman: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo piirab naiste valikuvabadust

Selleks on Signe Riisalo välja käinud, et alates 2026. aastast lõpetab riik ravikindlustuse tasumise kodus lapsi kasvatavatele abikaasadele, kes on üldjuhul naised. Riisalo plaan on kodus laste kasvatamisele pühendunud emad kategoriseerida muiduleivasööjateks, kes tuleks „tootvale tööle“ suunata. Kui tööle ei lähe, siis ei saa ka vajadusel riiklikku arstiabi.