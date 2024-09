REPLIIK | Tarmo Tamm: parem raketid laos kui mets mädanemas!

Poliitikud peavad debatte, millisel moel rahvast täiendavalt koormata, et osta rakette ja pomme kaitsmaks end kurja naabri eest. Ja seda raha on päriselt väga vaja. Meie kõigi ühine vara on riigimetsa majandamise keskuse (RMK) hallatav mets, mida on kokku ca 180 miljonit kuupmeetrit ja iga aastaga kasvab 7,3 miljonit kuupmeetrit juurde. Aastas raiutakse ca 3,8 miljonit kuupmeetrit, mis on oluliselt väiksem kui juurdekasv.

Majandus ei oota hetkel täiendavat maksustamist. Pigem antakse hoogu juurde, et kodanike elu oleks parem. Kui raiuda näiteks kolm aastat järjest kaks miljonit kuupmeetrit tavapärasest rohkem, ei muudaks see eriti meie metsatagavara, küll aga annaks piisavalt raha, et ennast kaitsta.

Ühe miljoni kuupmeetri raiega teeniks RMK ca 70 miljonit eurot. Lisaks laekub Ernst & Youngi uuringu järgi ka 100 miljonit eurot maksutuluna. Kokku siis 170 miljonit. Kui selle summa korrutame kuuega, saame enam kui ühe miljardi riigikaitsesse. Lisaks saavad inimesed tööd ja tulu sellest tegevusest.

On raske väita, et raha ümberjagamine, mille kaudu suurendatakse maksukoormat ja lastakse metsal mädaneda, on kuidagi mõistlikum, aga siiski võimalik.

Selline on üks meie valikutest ja tore oleks pidada ka seda debatti.

Parem raketid laos kui mets mädanemas!