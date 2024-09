SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina suutis Venemaa plaanid nurjata, aga siserindel on Kreml märksa edukam

President Zelenskõi andmetel on Venemaa koondanud Kurski oblastisse ligi 40 000-lise vägede koosseisu, täpsustamata, kas nende hulka kuuluvad ka ajateenijad. Venemaa pole täpsustanud, keda vahetati reedel vabanenud 49 Ukraina sõjavangi vastu, kas ajateenijaid, FSB-lasi või kadõrovlasi. Vabanenud ukrainlaste hulka kuuluvad aga Azovstali kaitsjad ning Ukraina kangelane Viktor Ivtšuk. See on teine sõjavangide vahetus Kurski pealetungi algusest.