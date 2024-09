Andreas Umland ja Julia Kazdobina: Zelenskõi valitsusvahetusest on vähe. President peab ka ise inimesena muutuma

Sügisel 2024 näeb Zelenskõi palju vanem välja. Tema näoilmed ja žestid on kaotanud oma endise kerguse. Erinevalt 2022. aasta eelsest ajast teeb president vaevu nalja. Tema naeratus on muutunud karmimaks. Zelenskõi ei ole aga lihtsalt, nagu kõik ukrainlased, sõja all kannatanud.