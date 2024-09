Tallinn jokutab Juhan Smuuli küsimusega, ehkki oravad, Isamaa ja EKRE tahavad sellega tegeleda

Juhtivate Tallinna koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikute seas tahetakse Juhan Smuuli tee Lasnamäel ümber nimetada. On tehtud ettepanekuid, ent linnavalitsuse nimekomisjon kandis need hiljuti ühe rapsuga maha, põhjendades, et oleks vaja kirjanike liidu initsiatiivi ning et keeruline on hakata Smuuli tee aadresse muutma.