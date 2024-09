Rahapesu andmebüroo juht: rahapesurisk võib suureneda. Importides kasiinode maksutulu impordime ka finantskuritegevuse riske

Ka ajal, kui riigieelarves vahendeid napib, tuleb tulutoovat tegevust hinnata kainel meelel. Importides kasiinode maksutulu impordime ka finantskuritegevuse riske, nagu rahapesuriski. Riskidega arvestamist avalikus debatis palju ei kohta, ehkki lähiminevik on meile need õppetunnid andnud. Hea näide on praegune arutelu Ühendkuningriigi vangide Eestisse toomise üle.