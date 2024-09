Ester Karuse: nii Teigamägi kui Sõõrumaa vastutavad tegemata asjade eest. Kaljulaid on sõõm värsket õhku

Aga kas praegune hoog meid rahuldab? Pigem mitte - spordiinimesed üldiselt on tulemusele orienteeritud maksimalistid ja kriitiline meel on neisse sisse kodeeritud. Olen seda meelt, et muutusi on vaja ning püüan riigikogu liikme ja spordisõbrana olukorda omast vaatevinklist analüüsida.