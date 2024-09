Manuela Pihlap: Paldiski maanteel võeti inimeselt oma aja planeerimisvabadus! Ummikutesse jäetakse tunde kaotatud aega

Enne abilinnapeaks saamist teatas Pärtel Peeter Pere sõnakalt, et teetööd algasid Tallinna linnale ootamatult nagu saabub lumi. Tema sõnul ei suutnud Tallinna linnajuhid liikluskaost ära hoida, kuigi Pere hinnangul oleks see olnud lihtne: „Kolm päeva teavitust sellest, et linnas on teetööd, tulge ühistranspordi, tulge tõukerattaga, siin on sooduskood „liikluskaos“, siin on ajutised „pargi ja reisi“ parklaid koos tõuksidega (Delfi Roheportaal, 23.04.2024).