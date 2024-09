Tallinlane: miks teha liiklejavaenulikke otsuseid? Paldiski maantee rattatee saanuks teha kahesuunalise

Miks poleks saanud Narva maantee loogikat kasutada Paldiski maantee lõigul raudteeviaduktist Toompuiesteeni, arvestades, et muudatuste tulemusena on tekkinud põhjendamatult suured ummikud? Paldiski maanteel on ainukesed võitjad need, kes liiguvad otse Toompeale.