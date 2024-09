JUHTKIRI | Kõige püsivamad lahendused olla ajutised. Nii paistab kahjuks minevat ka julgeolekumaksuga

Kaitsevaldkond saab lisaraha, et saaks soetada keskmaarakette. Aga see ei tohiks muutuda püsikuluks.

Suure osa kohanemisprotsessist peaks moodustama teadmine, et kerkinud maksukoorem jääb tõesti ajutiseks. Teisisõnu peab nn julgeolekumaksuna tuntud pakett minema Eesti kaitsevõimes haigutava lünga katteks ning sellest ei tohi hakata tulevikus tasuma muid püsikulusid. See eeldab aga veelgi jõulisemaid kärpeid, kui praegu kavas on.