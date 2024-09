Märt Meesak: poliitikud, kus on kuus aastat tagasi lubatud riigireform?

Juhtisime juhatusega tähelepanu, et esimene tsükkel (2019–2023) on juba möödunud ja teine tsükkel jõuab poole peale. Mida aga pole, on lubatud riigireformid. Esimeses etapis ei tehtud lubatust midagi, kuigi allkirja andsid kõikide toonaste koalitsioonierakondade esindajad.