Majanduseksperdid: raha peale valamine üle võimete elamisele ainult süvendab probleeme ja kõike ei saa kaitsekuludega õigustada

Arto Aas, Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht

Üks Eesti väheseid konkurentsieeliseid teiste arenenud majandusega riikidega võrreldes on olnud meie maksusüsteem. See on meelitanud siia investeeringuid ja aidanud majandusel areneda ning seeläbi ühiskonnal jõukamaks saada. Kasumimaksu kehtestamine kahjustab seda trumpi oluliselt.

Seetõttu on kriitiliselt tähtis, et eile avaldatud otsuse puhul oleks tõesti tegu ajutise lahendusega aastateks 2026–2028. Täpselt nii, nagu poliitikud on lubanud.

Kuna kokkuleppest üldsust teavitada on lihtsam kui täiesti uut taksi ellu viia, siis ei tea me veel praegu, milliseks Eestile selle hind kujuneb – kui kalliks ja keeruliseks kujuneb selle haldamine riigile ning ettevõtjaile ja kui palju maksutulu päriselt laekub. Ettevõtjate ootus on siin ühene – maksu kogumine peab olema lihtne ja säästlik ning sellega ei tohi tekkida juurde palju bürokraatiat ega sundi palgata kümneid inimesi nii era- kui avalikus sektoris.

Maksude kogumine on aga riigi rahanduse üks pool. Teine pool on riigi kulude kontrolli alla võtmine ja kärpimine. Kui meil on väidetavalt nii keeruline aeg, mille nimel tuleb kahjustada meile seni kasu toonud maksusüsteemi, siis seda sammu saab õigustada üksnes siis, kui sellele järgnevad ka otsustavad reformid, ümberkorraldused ja kärped, mis riigi kulud kontrolli alla võtavad.

Raha peale valamine üle võimete elamisele ainult süvendab probleeme ja kõike ei saa kaitsekuludega õigustada, sest

