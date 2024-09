ARVUSTUS | ETV „Elu loomaaias“ triivib päris lähedale parimatele loomasarjadele

Filmid, saated ja sarjad, mis räägivad loomade elust vabas looduses või loomaaias, on alati kindla peale minek (nagu ka muidugi koduloomade käekäiku kajastavad veterinaariseriaalid). Loodusest üha enam võõrduvale inimesele on elusloodus, isegi selle kodumaine osa aina ligitõmbavam, isegi eksootilisem, ja kui avaneb võimalus seda lähedalt näha, on huvi juba ette garanteeritud. Kui metsiku looduse sarjad on eeskätt rahakate tootjate pärusmaa, siis loomaaiateema on universaalne, lihtsamini ja odavamalt teostatav ning võimaldab peale loomade teha sarjategelasteks ka loomaaia töötajad. Muidugi lubab loomaaiaformaat juba eelduslikult, et saab naerda, nutta ja hea õnne korral isegi põnevust – kui juhtub midagi erilist. Aga ainult teema üksi muidugi head tulemust ei anna. Tarvis läheb ka oskajat meeskonda ja korralikku eelarvet, viimane tähendab muu hulgas piisavat aega.