KOLUMN | Mart Kadastik: Puškin, Tolstoi ja Tšaikovski kaovad Ukrainast koos russki mir’iga

„Kas jumalast ei olnud prohmakas panna juudid elama Venemaale, et neid piinataks nagu põrgus?“ Need read on juudi kirjaniku Isaak Babeli jutustusest „Mismoodi käis see Odessas“ (1923). Mahlakamalt kui Babel pole keegi kirjeldanud elu Odessa sisehoovides.